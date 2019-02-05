Мокрый снег накроет Беларусь

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В среду, шестого февраля, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах выпадет снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная – в середине дня -2..+3°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.
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Тэги: погода мокрый снег

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