Мокрый снег накроет Беларусь

В среду, шестого февраля, погоду на территории страны будут определять малоактивные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах выпадет снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная – в середине дня -2..+3°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.