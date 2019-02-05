Партия «Справедливый мир» требует улучшить материальное благополучие белорусов

Общественные отношения в Беларуси, несмотря на «оптимистические заявления и некоторые меры, предпринимаемые властями», не дают возможности достичь динамичности и устойчивости развития экономики и повышения благосостояния граждан, говорится в заявлении бюро центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Лидер Партии «Справедливый мир» Сергей Калякин

Для ускорения экономического роста стране, считают в партии, необходимо преодолеть «технологическую отсталость и значительно повысить производительность труда, что возможно только в результате широкомасштабной модернизации имеющихся и создания новых высокотехнологичных и конкурентоспособных рабочих мест».

«Чтобы решить эту задачу, республике нужен привлекательный инвестиционный климат, соответствующий лучшим мировым образцам, но власти реально мало что делают в данном направлении», — отмечают левые.

Не справляясь с решением задачи повышения эффективности экономики, власти последние годы все активнее «осуществляют политику сдерживания роста уровня жизни населения», о чем свидетельствует устойчивая тенденция снижения удельного веса оплаты труда в ВВП.

Действия властей в области повышения доходов населения нельзя признать удовлетворительными, считают в партии. Если не преодолеть эту опасную тенденцию, Беларусь «рискует стать малопривлекательной страной для инвестиций, развития науки, технологий и инноваций».

Наряду с низким уровнем доходов населения, отмечают в партии, в последние годы наблюдается «явная тенденция ухода государства от содействия людям в решении социальных проблем». Власти «практически самоустранилось от обеспечения конституционного права граждан на жилище», «существующие темпы жилищного строительства явно недостаточны для преодоления жилищной проблемы», «снизился объем средств, направляемых из консолидированного бюджета на социальную сферу» и т.д.

В связи с этим «Справедливый мир» требует от властей «безотлагательно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на ускорение темпов экономического развития, реальное улучшение материального благополучия и социального самочувствия жителей Беларуси».