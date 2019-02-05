Премьер Медведев пригрозил Беларуси

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил белорусским партнерам, если те будут заниматься недобросовестной конкуренцией.

Фото пресс-службы правительства РФ

Посещая сегодня Щербинский лифтостроительный завод, премьер ознакомился с производством предприятия, пишет «Прайм» .

На замечания топ-менеджемента о том, что Могилевский завод лифтового машиностроения демпингует на российском рынке, Медведев заметил, что этим вопросом следует плотно заняться.

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться. Всякая кооперация должна быть взаимна…, иначе зачем это надо», — подчеркнул глава правительства.

Медведев напомнил, что у России и Беларуси «единый рынок», иначе «проблем бы не было».