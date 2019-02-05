Костусев: Мингорисполком не против проведения Дня Воли

Помимо «Праздника Независимости» в Минске 24 марта оргкомитет по празднованию Дня Воли планирует провести художественно-историческую выставку и торжественный прием, посвященный 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Решение об этом принято 5 февраля на заседании оргкомитета.

Выставка может начать работу в конце февраля или начале марта. В качестве основной площадки для ее проведения рассматривается бар на ул. Володарского, 7. Ее планировалось установить на соседнем здании, однако столичные власти, несмотря на предварительную договоренность, до сих пор не сделали этого.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев сообщил, что решения властей о разрешении или запрете празднования 24 марта пока нет.

«Из разговоров с горисполкомом — они не против. Но пока еще ответа официального нет. Надеюсь, что разрешение дадут, хотя гарантий, как всегда, нет, — отметил он. — Сейчас идет сбор средств. В связи с тем, что принято решение правительства о ценах проведения массовых мероприятий, придется оплачивать и милицию, и услуги скорой помощи. Но в прошлом году многие услуги были оказаны нам бесплатно».

Заявка на проведение 24 марта на стадионе «Динамо» массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики была подана 16 января от имени Партии БНФ и культурной площадки «Арт Сядзіба».

4 февраля члены оргкомитета праздника направили властям обращение с призывом достойно отметить годовщину провозглашения БНР. Документ и его копии за подписью восьми членов оргкомитета переданы в Администрацию президента, правительство, а также Мингорисполком.

Это не единственное мероприятие, которое к годовщине провозглашения БНР организуют демсилы. Три политические организации — БСДП (Грамада), Объединенная гражданская партия и движение «За Свободу» — 28 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта на площадке около Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли.

2018 году праздничные мероприятия у оперного театра в столице в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.