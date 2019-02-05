Посольство США возмущено актом вандализма в Куропатах

Посольство США глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамьи, установленной в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном 25 лет назад. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 5 февраля.

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«Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, — отмечается в заявлении. — Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Вандалы могут уничтожить скамью, но не то, что она собой олицетворяет. Место раздумий для посетителей Куропат, скамья символизирует такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору, а также надежду, что события, которые произошли здесь 80 лет назад, больше нигде и никогда не повторятся».

В посольстве подчеркнули, что акт вандализма не повлияет на «поддержку со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также ту конструктивную роль, которую Беларусь играет в регионе».

1 февраля неизвестные снова разбили «скамью Клинтона» в Куропатах.

«По данному факту проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила БелаПАН официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

«Скамья Клинтона» — гранитная плита с памятной надписью «От народа США народу Беларуси во имя памяти» — была установлена в январе 1994 года во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона.

Скамья неоднократно подвергалась атаке вандалов. В частности она была разбита летом 2001 года, отреставрирована и вновь установлена 15 января 2002-го послом США в Беларуси Майклом Козаком.

Скульптор Алесь Шатерник, который занимался реставрацией знака, установил на месте раскола горизонтальной гранитной плиты металлический венок, символизирующий покаяние белорусов, которые не смогли уберечь памятник от осквернения.

В ноябре 2005 года скамья была перевернута и втоптана в землю, а в ноябре 2012-го ее разрисовали краской и сделали надпись «АКМ» («Авангард красной молодежи» — большевистская организация в странах бывшего СССР и зарубежья).

Ни в одном из случаев вандалы не были установлены.