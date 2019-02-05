Пропажу кур на фабрике «Белоруснефть-Особино» хотели повесить на работников

На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» в ходе инвентаризации выявили недостачу продукции — 17 тонн куриного мяса на 57 тыс. рублей.

Первоначально руководство птицефабрики заявило работникам (59 человек), что недостача будет взыскана с них, так как они подписывали договор о материальной коллективной ответственности. Часть работников не согласилась с обвинениями. Семь из них обратились к правовому инспектору независимого профсоюза РЭП Леониду Судаленко за юридической помощью.

«На предприятии установлена коллективная материальная ответственность, а это значит, что работники не обязаны доказывать отсутствие своей вины в причинении ущерба. Для привлечения работника к материальной ответственности кроме самого вреда требуется одновременное наличие вины работника, противоправности его действий, прямой причинной связи между его поведением и возникшим ущербом. Даже если это все работодатель докажет в суде, работники могут рассчитывать на значительное снижение судом подлежащих взысканию сумм в зависимости от их материального и семейного положения», — заявил БелаПАН правовой инспектор.

Он помог работникам птицефабрики составить заявление в комиссию по трудовым спорам и снять выставленные материальные претензии.

На предприятии отказались комментировать ситуацию. Пресс-служба «Белоруснефти» сообщила БелаПАН, что в результате инвентаризации была выявлена недостача, в связи с этим создана комиссия по служебному расследованию фактов образования недостачи и определению степени виновности работников.

«Комиссия работает, идет расследование. Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, никаких удержаний из заработной платы работников не было. О виновности или невиновности работников, как и о возмещении материального ущерба, можно будет говорить после результатов служебного расследования», — заявили в пресс-службе.