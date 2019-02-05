Фотофакт. «Пежо» превратился в груду металлолома после столкновения с КамАЗом

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль превратился в груду металлолома, произошло сегодня днем в Кобринском районе на трассе М-1.

По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летний брестчанин на «Пежо» врезался в автовышку КамАЗ. От удара легковушку выбросило в кювет.

В ГАИ отметили, что благодаря ремням безопасности водитель и пассажир «Пежо» не пострадали.
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Тэги: ДТП Город: Кобрин

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