Фотофакт. «Пежо» превратился в груду металлолома после столкновения с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль превратился в груду металлолома, произошло сегодня днем в Кобринском районе на трассе М-1.

По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летний брестчанин на «Пежо» врезался в автовышку КамАЗ. От удара легковушку выбросило в кювет.

В ГАИ отметили, что благодаря ремням безопасности водитель и пассажир «Пежо» не пострадали.