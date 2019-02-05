За год до II Евроигр пограничники задержали 13 тыс. нарушителей границы

В 2018 году сохранялась тенденция использования нелегальными мигрантами территории Беларуси на пути следования в страны Западной Европы, говорится в сообщении Госпогранкомитета об итогах работы ведомства в прошлом году.

За нарушение законодательства о государственной границе пограничники привлекли к ответственности более 13 тыс. человек. 545 иностранцев являлись незаконными мигрантами, из них 457 человек предприняли попытку нарушения государственной границы.

Пограничники пресекли сорок каналов нелегальной миграции, при этом задержано 57 их организаторов и пособников.

Органы дознания в рамках противодействия незаконной транзитной миграции и связанным с ней противоправным деяниям возбудили 126 уголовных дел.

Приобретенный опыт, отметили в ГПК, будет учтен при проведении в Беларуси общественно значимых мероприятий, в том числе II Европейских игр.