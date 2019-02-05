В Беларуси контроль за тюрьмами могут забрать у МВД и передать Минюсту

Полномочия общественных наблюдательных комиссий, работающих в местах лишения свободы, могут быть расширены, заявил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске 5 февраля.

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«Возможно, мы рассмотрим вопрос о компетенции общественных наблюдательных комиссий, чтобы дать им больше полномочий по осуществлению общественного контроля в пенитенциарных учреждениях», — сказал чиновник.

Однако, подчеркнул он, это потребует внесения изменений в законодательство.

По словам министра, возможность передачи контроля над исполнением наказаний от Министерства внутренних дел Минюсту не обсуждается. Этот вопрос, отметил он, впервые был поднят в 2012 году, однако тогда госорганы пришли к выводу об отсутствии такой необходимости. Тем не менее, Слижевский не исключил подобных изменений в будущем.

Ранее глава Минюста сообщил, что ведомство разрабатывает регламент деятельности общественных наблюдательных комиссий в местах заключения. В 2017 году представители общественных комиссий посетили 22 учреждения уголовно-исполнительной системы.

Работу общественных наблюдательных комиссий неоднократно критиковали правозащитники за формализм, а также большое количество ограничений. В частности члены комиссий не могут общаться напрямую с осужденными.