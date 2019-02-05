Видеофакт. В Минске открытым пламенем полыхал автомобиль

Во вторник, пятого февраля, в одном из дворов Фрунзенского района сгорел автомобиль.

ЧП произошло днем на улице Панченко возле дома № 70.

По информации столичного главка МЧС, по прибытию к месту происшествия автомобиль уже горел открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причина возникшего пожара не сообщается. В экстренных службах Минска тказались называть хозяина сгоревшей легковушки.