Видеофакт. В Минске открытым пламенем полыхал автомобиль
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Во вторник, пятого февраля, в одном из дворов Фрунзенского района сгорел автомобиль.
ЧП произошло днем на улице Панченко возле дома № 70.
По информации столичного главка МЧС, по прибытию к месту происшествия автомобиль уже горел открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар.
Спасатели отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Причина возникшего пожара не сообщается. В экстренных службах Минска тказались называть хозяина сгоревшей легковушки.