Видеофакт. В Минске открытым пламенем полыхал автомобиль

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Во вторник, пятого февраля, в одном из дворов Фрунзенского района сгорел автомобиль.

ЧП произошло днем на улице Панченко возле дома № 70.

По информации столичного главка МЧС, по прибытию к месту происшествия автомобиль уже горел открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причина возникшего пожара не сообщается. В экстренных службах Минска тказались называть хозяина сгоревшей легковушки.
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Тэги: пожар сгорел автомобиль Город: Минск

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