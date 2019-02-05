Спецслужбы: Беларусь может обойти запрет на поставку электроэнергии БелАЭС в Литву

Литовская разведка высоко оценивает вероятность того, что Беларусь попытается обойти законодательный запрет Литвы на поставку электроэнергии, производимой небезопасными атомными станциями, к которым официальный Вильнюс причисляет Белорусскую АЭС.

Анализ ситуации с БелАЭС содержится в отчете «Оценка угроз национальной безопасности — 2019», подготовленном Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и вторым следственным управлением при Министерстве национальной обороны Литвы. Документ опубликован на сайте ДГБ.

«Беларусь стремится стать значимым поставщиком электроэнергии, но проект БелАЭС коммерчески необоснованный, — считают литовские аналитики. — После ввода в эксплуатацию АЭС Беларусь будет генерировать огромный избыток электроэнергии, но не сможет обеспечить для нее рынки сбыта. Беларусь хотела бы экспортировать электроэнергию не только в регион Евразийского экономического союза, но и в страны Балтии. Белорусские чиновники заявляют, что Беларусь успешно торгует электричеством на рынке электроэнергии Nord Pool. Таким образом, весьма вероятно, что Беларусь будет стремиться обойти литовское законодательство, которое призвано предотвратить попадание на энергетический рынок Литвы электричества, произведенного на небезопасных атомных электростанциях».

Авторы документа отметили, что строительство БелАЭС вблизи Литвы не соответствует международным стандартам ядерной безопасности.

По их мнению, представители Беларуси и госкорпорации «Росатом», по чьему проекту и с чьей помощью строится БелАЭС, сосредоточены на «формировании мнения международного сообщества» и стремятся выставить себя в выгодном свете перед экспертами Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В июле 2018 года ENSREG утвердила отчет о независимой экспертизе проведенных в Беларуси стресс-тестов атомной станции, — говорится в документе. — Представители Беларуси и «Росатома» манипулируют результатами отчета: они не принимают во внимание аргументы в пользу того, что БелАЭС не соответствует международным требованиям безопасности, игнорируют выявленные недостатки и не выполняют рекомендации».

«Беларусь преувеличивает каждый положительный отзыв экспертов МАГАТЭ и преуменьшает или скрывает любую критику международных экспертов. Она стремится создать видимость того, что сооружение БелАЭС соответствует требованиям ядерной безопасности и учитывает рекомендации международных экспертов, но белорусские регулирующие органы не обладают необходимым опытом для надлежащего надзора за строительством атомной станции», — отмечают литовские аналитики.

Авторы отчета считают, что проект строительства АЭС в Беларуси очень важен для России. Его реализация «усилит российское влияние в Беларуси», поскольку «Росатом» сможет «контролировать эксплуатацию станции, ее снабжение ядерным топливом и вывод АЭС из эксплуатации».

Все это даст России «еще один инструмент политического влияния не только в Беларуси, но и во всем регионе». Кроме того, считают они, с запуском БелАЭС Россия в целом будет стремиться восстановить лидирующие позиции на региональном энергетическом рынке, а «Росатом» — укрепить свое положение на рынке ядерных технологий.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что работы по строительству АЭС ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.