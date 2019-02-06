Синоптики объявили желтый уровень опасности
Сегодня на погоду Беларуси будут влиять атмосферные фронты, прогнозируют синоптики.
Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет кратковременный снег, выпадет мокрый снег.
В Белгидромете предупреждают о гололедице, из-за которой объявлен желтый уровень опасности.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°C.
В столице вероятность осадков (мокрого снега) составляет 60-70%. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет:
- утром -1..-2°C;
- днем -1..+1°C;
- вечером 0..-1°C.