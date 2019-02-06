Синоптики объявили желтый уровень опасности

Сегодня на погоду Беларуси будут влиять атмосферные фронты, прогнозируют синоптики.

Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет кратковременный снег, выпадет мокрый снег.

В Белгидромете предупреждают о гололедице, из-за которой объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°C.

В столице вероятность осадков (мокрого снега) составляет 60-70%. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет: