Синоптики объявили желтый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня на погоду Беларуси будут влиять атмосферные фронты, прогнозируют синоптики.

Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет кратковременный снег, выпадет мокрый снег.

В Белгидромете предупреждают о гололедице, из-за которой объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°C.

В столице вероятность осадков (мокрого снега) составляет 60-70%. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет:

  • утром -1..-2°C;
  • днем -1..+1°C;
  • вечером 0..-1°C.

     
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Тэги: погода гололед

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