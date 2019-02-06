Умер тренер, воспитавший звезд белорусского хоккея

Вечером пятого февраля скоропостижно скончался известный хоккейный специалист Валерий Евдокимов, сообщила пресс-служба ФХРБ.

Среди тех, кого воспитал наставник, настоящие звезды отечественного хоккея — Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский...

Кроме того, Евдокимов «открыл дорогу в большой хоккей» для заместителя председателя федерации, генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.

До своего 70-летнего юбилея Евдокимов не дожил всего 13 дней.

5 февраля Национальная академия наук Беларуси сообщила о смерти двух академиков — 78-летнего Михаила Костюка и 77-летнего Анатолия Лесниковича.