ГАИ подготовила новые ловушки для лихачей

Госавтоинспекция в среду, шестого февраля, сбое внимание будет уделять нарушителям скоростных режимов.

На дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля.

Так, в частности, на дорогах Брестской и Могилевской областей они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, прспект Пушкинский (район ДК области);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);

08:00-19:00. Трасса М-5, Осиповичский район (95+500);

08:00-19:00. Дорога Р31, Бобруйский район (5+500);

08:00-20:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);

09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (332+400);

09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: