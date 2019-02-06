Азербайджан накрыла серия землетрясений
В ночь на среду, шестое февраля, в Азербайджане произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в различных частях Абшеронского полуострова.
По информации Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 26 километрах к северо-западу от поселка Басгал (Исмаиллинский район). Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла по шкале Рихтера.
Позже азербайджанские сейсмологи сообщили еще трех землетрясениях:
- 3,9 балла – в Исмаиллинском районе;
- 3,4 балла было зарегистрировано в Агсуинском районе;
- 3,0 балла – в Исмаиллинском районе.
Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.