Азербайджан накрыла серия землетрясений

В ночь на среду, шестое февраля, в Азербайджане произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в различных частях Абшеронского полуострова.

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По информации Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 26 километрах к северо-западу от поселка Басгал (Исмаиллинский район). Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Позже азербайджанские сейсмологи сообщили еще трех землетрясениях:

3,9 балла – в Исмаиллинском районе;

3,4 балла было зарегистрировано в Агсуинском районе;

3,0 балла – в Исмаиллинском районе.

Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.