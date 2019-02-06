Белорусы забыли ночью в украинском лесу ребенка

Украинские правоохранители пришли на помощь группе белорусов, которая по неосмотрительности забыла ночью в лесу 12-летнего ребенка.

История, которая в итоге закончилась хэппи-эндом, произошла в последний день января недалеко от пункта пропуска «Доманово». Белорусы, ехавшие в Украину на двух автомобилях, после пересечения границы решили подышать свежим воздухом.

Когда все дела на природе были сделаны, они отправились дальше. Только спустя некоторое время выяснилось, что ни в одной из машин нет 12-летнего ребенка.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили мальчика в одном из магазинов на границе, куда он пришел, осознав, что остался совсем один.