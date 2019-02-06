В Солигорске пропала девушка-подросток

Солигорские правоохранители ведут поиск 16-летней Маргариты Стешиц, о судьбе которой уже несколько дней ничего не известно.

По информации милиции, студентка Солигорского государственного колледжа (уроженка деревни Махновичи, проживала в общежитии учебного заведения) днем четвертого февраля ушла из общежития и пропала.

Была одета в брюки черного цвета, кофту вязанную в горизонтальную полоску черного и белого цветов.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Маргариты, просят позвонить по телефонам: