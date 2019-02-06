В Солигорске пропала девушка-подросток

/ Происшествия
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Солигорские правоохранители ведут поиск 16-летней Маргариты Стешиц, о судьбе которой уже несколько дней ничего не известно.

По информации милиции, студентка Солигорского государственного колледжа (уроженка деревни Махновичи, проживала в общежитии учебного заведения) днем четвертого февраля ушла из общежития и пропала.

Была одета в брюки черного цвета, кофту вязанную в горизонтальную полоску черного и белого цветов.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Маргариты, просят позвонить по телефонам:

  • +375 174 332025,
  • +375 174 282202;
  • +375 29 3378546;
  • +375 29 7678546.
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Тэги: пропал человек Персона: Маргарита Стешиц Город: Солигорск

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