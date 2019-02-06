В лесу под Молодечно милиция накрыла мини-завод по производству самогона

Жители деревни Лозовец (Молодечненский район) сообщили милиции о находящемся недалеко в лесу мини-заводе по производству самогона.

Фото УВД Минской области

Как отметили правоохранители, добраться к «предприятию» было крайне сложно – оно находилось в глубине леса. Кроме самогонного агрегата, чанов, дров, посуды милиционеры нашли и сменную одежду.

Сотрудники милиции попытались устроить засаду на хозяев, однако за все время на «точку» никто не вышел.

Брага в количестве 350 литров была уничтожена, а самогонный аппарат демонтирован.