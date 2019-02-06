В лесу под Молодечно милиция накрыла мини-завод по производству самогона
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Жители деревни Лозовец (Молодечненский район) сообщили милиции о находящемся недалеко в лесу мини-заводе по производству самогона.
Как отметили правоохранители, добраться к «предприятию» было крайне сложно – оно находилось в глубине леса. Кроме самогонного агрегата, чанов, дров, посуды милиционеры нашли и сменную одежду.
Сотрудники милиции попытались устроить засаду на хозяев, однако за все время на «точку» никто не вышел.
Брага в количестве 350 литров была уничтожена, а самогонный аппарат демонтирован.