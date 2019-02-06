Из-за «Минской лыжни» милиция переведена на усиленный вариант несения службы

В ближайшую субботу, девятого февраля, в столичном микрорайоне Веснянка на лыжероллерной трассе пройдет традиционный спортивный праздник «Минская лыжня».

Фото из архива пресс-службы президента

Как обычно, в стартах примут участие, как большие чиновники, так и известные спортсмены.

Кроме официальной программы, предусмотрены соревнования и для «простых смертных». В связи с тем, что ожидается большое количество участников и зрителей, столичные правоохранители будут переведены на усиленный вариант несения службы.

«Проход граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Основной контрольно-пропускной пункт для зрителей будет расположен на площадке перед Футбольным манежем. Дополнительные – на проезжей части у Дома Футбола, а также у дома №8 по улице Крупицы», - отметили в ГУВД.

Чтобы не попасть впросак, милиция рекомендует ознакомиться с запрещенными предметами.

Так, в частности, нельзя иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи. Запрещено проносить спиртные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также любые иные напитки, за исключением напитков в прозрачной пластиковой емкости не свыше 0,5 литра.

Нельзя будет попасть на праздник пьяным, велосипедистам, а также граждане с домашними животными.