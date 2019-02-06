В Барановичах на боевое дежурство заступила новая РЛС

На вооружение одного из подразделений воинской части № 29969 ВВС и войск ПВО (дислоцируется в Барановичах) поступила новая радиолокационная станция 59Н6М «Противник-ГЕ», сообщает Минобороны.

«Трехкоординатная РЛС предназначена для обнаружения в помеховой и беспомеховой обстановке и определения координат целей стратегической и тактической авиации, авиационных ракет типа АСАМ, а также малоразмерных низкоскоростных летательных аппаратов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, дронов, воздушных судов легкомоторной авиации, сообщил заместитель командира по вооружению — начальник технической части майор Николай Лавринчик.

«Максимальная дальность действия РЛС довольно внушительна и составляет 450 километров, — рассказал Лавричник. — Она также распознает классы целей, осуществляет пеленгацию постановщиков активных помех, выдает информацию для зенитных ракетных войск и наведения авиации. РЛС может работать при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, скорости ветра до 30 м/с и относительной влажности 98 процентов».