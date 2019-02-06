Официально: глава «БелОМО» находится за решеткой
Гендиректор холдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский задержан и находится под стражей, сообщил журналистам шестого февраля в Минске генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
В чем подозревается либо обвиняется задержанный, генпрокурор не пояснил.
«Да, задержан. Но что такое — на человека возвести обвинение? Это же семья, это дети, это родственники. Не так все просто. Я хочу дождаться более весомых результатов. Я как бывший судья знаю, что бывает и оправдательный приговор. А потом что делать? Как потом смотреть в глаза этому человеку? Поэтому надо разобраться толком в ситуации», — сказал Конюк.
72-летний Вячеслав Бурский — доктор технологических наук, профессор. Работает на «БелОМО» с 1970 года, пришел туда простым инженером. Возглавил предприятие 27 лет назад. Бурский имеет два ордена Отечества — III и II степени. На официальном сайте холдинга он по-прежнему указан как генеральный директор ОАО «БелОМО».
ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) — известный производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры, созданный на базе объединения предприятий оптико-механической промышленности СССР и Республики Беларусь. Основано в 1971 году на базе Минского механического завода имени Вавилова, преобразовано в холдинг в 2011-м.
Сегодня в состав холдинга входят:
- ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова» (Минск) — управляющая компания холдинга «БелОМО», выпускающее особо сложную оптико-механическую и оптико-электронную аппаратуру (космические, топографические, спектрозональные, фотограмметрические системы и комплексы, кинотеодолитная техника, бронетанковые, гиростабилизированные оптические прицелы, приборы лазерного наведения; промышленные передвижные и стационарные киноустановки);
- ОАО «Зенит — БелОМО» (Вилейка), производит фототехнику, оптические прицелы для стрелкового оружия, наблюдательные приборы, весоизмерительную технику;
- ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», выпускает диапроекционную технику, различные виды прицелов и приборов наведения для бронетехники;
- ОАО «Жлобинский завод «Свет», производит репродукционную технику, фотоувеличители, оптические приборы для нужд МВД — НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО (Минск), занимается разработкой и изготовлением лазерных изделий и изделий для медицины.