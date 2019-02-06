Официально: глава «БелОМО» находится за решеткой

Гендиректор холдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский задержан и находится под стражей, сообщил журналистам шестого февраля в Минске генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

В чем подозревается либо обвиняется задержанный, генпрокурор не пояснил.

«Да, задержан. Но что такое — на человека возвести обвинение? Это же семья, это дети, это родственники. Не так все просто. Я хочу дождаться более весомых результатов. Я как бывший судья знаю, что бывает и оправдательный приговор. А потом что делать? Как потом смотреть в глаза этому человеку? Поэтому надо разобраться толком в ситуации», — сказал Конюк.

72-летний Вячеслав Бурский — доктор технологических наук, профессор. Работает на «БелОМО» с 1970 года, пришел туда простым инженером. Возглавил предприятие 27 лет назад. Бурский имеет два ордена Отечества — III и II степени. На официальном сайте холдинга он по-прежнему указан как генеральный директор ОАО «БелОМО».

ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) — известный производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры, созданный на базе объединения предприятий оптико-механической промышленности СССР и Республики Беларусь. Основано в 1971 году на базе Минского механического завода имени Вавилова, преобразовано в холдинг в 2011-м.

Сегодня в состав холдинга входят: