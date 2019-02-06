Фотофакт. В Минске прощаются с Василём Сёмухой

В Минске проходит прощание с известным белорусским переводчиком Василем Сёмухой, скончавшимся 3 февраля в возрасте 83 лет.

Василь Сёмуха родился 18 января 1936 года в местечке Ясенец Брестской области. Переводчик с немецкого, польского, латинского, испанского, норвежского, армянского, украинского языков.

В 1959-1964 г.г. работал редактором в белорусском государственном издательстве, затем — инженером в секторе технической информации на Минском тракторном заводе, с 1966 по 1967 год преподавал немецкий язык в школе. В 1967-1972 г.г. — литсотрудник газеты «Літаратура і мастацтва», по совместительству преподавал немецкий язык в БГУ. С 1972 года — редактор издательства «Мастацкая літаратура». С 1977 года — член Союза писателей СССР.

Был уволен с должности редактора издательства «Мастацкая літаратура» в середине 90-х, вскоре после прихода к власти Александра Лукашенко. После этого преподавал всемирную литературу в Белорусском гуманитарном лицее имени Коласа.

Известен как переводчик произведений Гёте, Шиллера, Гофмана, Ницше, Брехта, Томаса Манна, Рильке, Зюскинда, Мицкевича, Райниса и других всемирно известных писателей. Переводил тексты для драматических театров и музыкальных произведений.

В 1995 году перевел на белорусский язык «Новый Завет. Псалтырь», в 2002-м — Библию.

Член Союза белорусских писателей.