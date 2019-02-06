Министр образования встал на сторону Лукашенко и раскритиковал преподавателей

Критика Александром Лукашенко квалификации педагогических кадров была обоснованной, заявил министр образования Игорь Карпенко журналистам 6 февраля перед началом коллегии ведомства.

По его словам, ведомство обратит внимание на вопросы квалификации кадров в образовании.

«В этом мы немного отстали, и была обоснованной критика главы государства, когда он говорил, что дети перегружены и немного буксует новая программа, которую мы вводим. Это связано и с тем, что не все учителя готовы в равной мере ее реализовывать», — сказал Карпенко.

Он привел в качестве примера учебник по математике. «Есть перечень, допустим, из 20 квадратных уравнений. Один [педагог] может задать все их решать как домашнее задание, а другой скажет выполнить первое и десятое, а какую-то часть они проработают на учебном занятии. То есть учебник дает вариативность для учителя, выбор. А уже как он развернул дальше процесс, зависит от самого учителя. Мы говорим о методической грамотности учителя, о владении им всей этой программно-учебной документацией, учебниками, учебно-методическими пособиями, вспомогательными информационными материалами, которые используются на уроке».

При этом министр сообщил, что в школьном образовании за изданием учебников не успевают выходить учебно-методические пособия для учителей. «Это важно, и мы очень серьезно сегодня этим занимаемся: работают авторские коллективы, включая ученых, педагогов-практиков, учителей-методистов и всех заинтересованных», — сказал он.

В продолжение темы о нововведениях в школьном образовании чиновник сообщил о работе над введением новых учебных программ. «Ученики с 1-го по 8-й класс уже занимаются по новым программам, — отметил Карпенко. — Переход всех классов на новые программы мы завершим только в 2021—2022 году. Несмотря на это, мы эти программы все равно анализируем. Внимательно смотрим, как внедряется новый учебник программы, и вносим определенные корректировки к каждому учебному году, включая изменения в учебнике при его переиздании».

Чиновник также сообщил, что меняются учебники и учебные пособия для высшей школы. «Здесь все проще, чем в школе, где должен быть устоявшийся набор характеристик и информации, — сказал Карпенко. — В высшей школе можно вносить разнообразие с проблемными подходами, с освещением различных точек зрения. Сегодня для подготовки специалиста с высшим образованием недостаточно учебника, нужно перелопатить много разной литературы».

На коллегию Министерства образования корреспондент БелаПАН допущен не был.