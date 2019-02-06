Конюк: решение о помиловании фигурантов «дела Арбузова» зависит от Лукашенко

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Решение о помиловании фигурантов «дела Fenox» будет принимать президент, заявил журналистам 6 февраля в Минске генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

По его словам, председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов сейчас находится на свободе и обратился с прошением о помиловании на имя президента.

Как сообщил генпрокурор, Арбузов обратился к главе государства с просьбой об освобождении от уголовной ответственности по статье 88 прим УПК, в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба. «Мы сейчас должны дождаться ответа, и тогда все остальные процессуальные вопросы будем принимать по Арбузову и по второму фигуранту (Андрей Мишелутов. — БелаПАН)», — пояснил Конюк.

Мишелутов — единственный сотрудник компании Fenox Global Group, который сейчас находится под стражей. Его поместили в СИЗО в январе 2018 года, а недавно продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

«Обращался именно Арбузов, но они оба проходят по этому делу. То есть если решение будет принято президентом, то оно коснется и Мишелутова», — сообщил генпрокурор.

 

 

Как сообщалось, в апреле 2017 года были задержаны председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов и несколько его подчиненных. Бизнесмена подозревали в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость.

По информации КГК, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия в разы завышали стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу. Реализуя в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.

Кроме того, сообщил Комитет госконтроля, приобретенные товары реализовывались крупным промышленным предприятиям в Беларуси, таким как МАЗ, МЗКТ, «Пеленг», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в Фонд социальной защиты населения с зарплаты работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата «в конвертах» в суммах от 2 тыс. рублей.

Отмечалось, что сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили дела по статьям 210 (хищение путем злоупотребления служебным положением) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Сообщалось о 18 фигурантах дела.


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В январе 2018 года были задержаны еще двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 (пособничество) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) УК.

В мае 2018 года Арбузов был освобожден из-под стражи. Такое решение следствие приняло в связи с мерами, которые принимаются бизнесменом «по возмещению ущерба по уголовному делу».

Виталий Арбузов входит в число успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Fenox Global Group занимается производством автомобильных запчастей, медицинскими инновациями, венчурным финансированием, строительством. Из-за приостановки расходных операций по расчетным счетам и ареста имущества некоторые предприятия фактически остановили свою работу. Часть работников были уволены, часть — уходили в вынужденный отпуск.

 

Фото и видео Сергея Сацюка
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Тэги: дело Арбузова помилование Персона: Александр Конюк Виталий Арбузов Андрей Мишелутов

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