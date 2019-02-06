34 человека уже зарегистрированы кандидатами в президенты Украины

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Кампания по выборам президента Украины завершила один из самых важных этапов – выдвижение. На данный момент регистрацию прошли 34 претендента, самому младшему – 37, а старшему – 63 года (кандидаты приводятся в алфавитном порядке; сведения о них представлены из открытых источников).

Выборы пройдут 31 марта. 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты.

  1. Геннадий Балашов (57 лет): предприниматель, лидер партии «5.10»;
  2. Роман Бессмертный (53 года): бывший посол Украины в Беларуси, один из авторов действующей Конституции Украины;
  3. Ольга Богомолец (52 года): народный депутат, заслуженный врач Украины;
  4. Инна Богословская (58 лет): бывший народный депутат, директор Всеукраинской общественной организации «Вече Украины»;
  5. Юрий Бойко (60 лет): народный депутат, Герой Украины, бывший вице-премьер;
  6. Виктор Бондарь (43 года): экс-министр транспорта и связи, глава партии «Видродження»;
  7. Александр Вилкул (44 года): бывший вице-премьер-министр, член партии «Оппозиционный блок – Партия мира и развития»;
  8. Николай Габер (58 лет): бывший народный депутат, лидер Патриотической партии Украины;
  9. Анатолий Гриценко (61 год): экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция»;
  10. Александр Данилюк (37 лет): глава организации «Центр оборонных реформ», экс- советник министра обороны Украины;
  11. Юрий Деревянко (45 лет): внефракционный народный депутат, был соратником Михаила Саакашвили пока того не выслали из Украины;
  12. Дмитрий Добродомов (42 года): народный депутат Украины, генеральный директор медиа-холдинга ZIK;
  13. Владимир Зеленский (41 год): руководитель «Студии Квартал-95», идет от партии «Слуга народа»;
  14. Сергей Каплин (39 лет): выдвинут Социал-демократической партией;
  15. Илья Кива (41 год): глава профсоюзов МВД, экс-советник министра внутренних дел, член Социалистической партии Украины;
  16. Аркадий Корнацкий (65 лет): бизнесмен, соучредитель и основатель ряда предприятий, народный депутат;
  17. Руслан Кошулинский (49 лет): бывший народный депутат и заместителем главы Верховной рады, замглавы партии «Свобода»;
  18. Виктор Кривенко (37 лет): внефракционный народный депутат, глава партии «Народный Рух Украины»;
  19. Сергей Кривонос (49 лет): полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, идет на выборы от партии «Воины АТО»;
  20. Виталий Куприй (45 лет): внефракционный народный депутат, самовыдвиженец;
  21. Олег Ляшко (46 лет): глава Радикальной партии;
  22. Александр Мороз (74 года): экс-глава Верховной рады, представляет партию «Социалистическая партия Александра Мороза»;
  23. Евгений Мураев (42 года): внефракционный народный депутат, лидер партии «Наши»;
  24. Валентин Наливайченко (52 года): экс-глава Службы безопасности Украины, бывший посол в Беларуси; выдвинут партией «Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»;
  25. Роман Насиров (39 лет): экс-глава Государственной фискальной службы;
  26. Сергей Носенко (49 лет): и.о. старшего управляющего директора ООО «Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина», один из лидеров партии «Справедливость»;
  27. Руслан Рыгованов (45 лет): и.о. начальника Севастопольского морского рыбного порта;
  28. Андрей Садовый (50 лет): мэр Львова, лидер партии «Самопомич»;
  29. Виталий Скоцик (46 лет): профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
  30. Игорь Смешко (63 года): экс-глава Службы безопасности Украины, пенсионер, глава организации «Сила и Честь»;
  31. Сергей Тарута (63 года): внефракционный народный депутат, на выборы идет от партии «Основа», совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса»;
  32. Юлия Тимошенко (58 лет): глава партии «Батькивщины», экс-глава правительства Украины;
  33. Александр Шевченко (47 лет): предприниматель, народный депутат, член партии «УКРОП»;
  34. Игорь Шевченко (47 лет): экс-министра экологии и природных ресурсов, президент организации «Успешная Украина».

Окончательный список появится девятого февраля. Снять свою кандидатуру можно до седьмого марта.
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Тэги: выборы в Украине

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