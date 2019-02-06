34 человека уже зарегистрированы кандидатами в президенты Украины
Кампания по выборам президента Украины завершила один из самых важных этапов – выдвижение. На данный момент регистрацию прошли 34 претендента, самому младшему – 37, а старшему – 63 года (кандидаты приводятся в алфавитном порядке; сведения о них представлены из открытых источников).
Выборы пройдут 31 марта. 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты.
- Геннадий Балашов (57 лет): предприниматель, лидер партии «5.10»;
- Роман Бессмертный (53 года): бывший посол Украины в Беларуси, один из авторов действующей Конституции Украины;
- Ольга Богомолец (52 года): народный депутат, заслуженный врач Украины;
- Инна Богословская (58 лет): бывший народный депутат, директор Всеукраинской общественной организации «Вече Украины»;
- Юрий Бойко (60 лет): народный депутат, Герой Украины, бывший вице-премьер;
- Виктор Бондарь (43 года): экс-министр транспорта и связи, глава партии «Видродження»;
- Александр Вилкул (44 года): бывший вице-премьер-министр, член партии «Оппозиционный блок – Партия мира и развития»;
- Николай Габер (58 лет): бывший народный депутат, лидер Патриотической партии Украины;
- Анатолий Гриценко (61 год): экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция»;
- Александр Данилюк (37 лет): глава организации «Центр оборонных реформ», экс- советник министра обороны Украины;
- Юрий Деревянко (45 лет): внефракционный народный депутат, был соратником Михаила Саакашвили пока того не выслали из Украины;
- Дмитрий Добродомов (42 года): народный депутат Украины, генеральный директор медиа-холдинга ZIK;
- Владимир Зеленский (41 год): руководитель «Студии Квартал-95», идет от партии «Слуга народа»;
- Сергей Каплин (39 лет): выдвинут Социал-демократической партией;
- Илья Кива (41 год): глава профсоюзов МВД, экс-советник министра внутренних дел, член Социалистической партии Украины;
- Аркадий Корнацкий (65 лет): бизнесмен, соучредитель и основатель ряда предприятий, народный депутат;
- Руслан Кошулинский (49 лет): бывший народный депутат и заместителем главы Верховной рады, замглавы партии «Свобода»;
- Виктор Кривенко (37 лет): внефракционный народный депутат, глава партии «Народный Рух Украины»;
- Сергей Кривонос (49 лет): полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, идет на выборы от партии «Воины АТО»;
- Виталий Куприй (45 лет): внефракционный народный депутат, самовыдвиженец;
- Олег Ляшко (46 лет): глава Радикальной партии;
- Александр Мороз (74 года): экс-глава Верховной рады, представляет партию «Социалистическая партия Александра Мороза»;
- Евгений Мураев (42 года): внефракционный народный депутат, лидер партии «Наши»;
- Валентин Наливайченко (52 года): экс-глава Службы безопасности Украины, бывший посол в Беларуси; выдвинут партией «Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»;
- Роман Насиров (39 лет): экс-глава Государственной фискальной службы;
- Сергей Носенко (49 лет): и.о. старшего управляющего директора ООО «Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина», один из лидеров партии «Справедливость»;
- Руслан Рыгованов (45 лет): и.о. начальника Севастопольского морского рыбного порта;
- Андрей Садовый (50 лет): мэр Львова, лидер партии «Самопомич»;
- Виталий Скоцик (46 лет): профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
- Игорь Смешко (63 года): экс-глава Службы безопасности Украины, пенсионер, глава организации «Сила и Честь»;
- Сергей Тарута (63 года): внефракционный народный депутат, на выборы идет от партии «Основа», совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса»;
- Юлия Тимошенко (58 лет): глава партии «Батькивщины», экс-глава правительства Украины;
- Александр Шевченко (47 лет): предприниматель, народный депутат, член партии «УКРОП»;
- Игорь Шевченко (47 лет): экс-министра экологии и природных ресурсов, президент организации «Успешная Украина».
Окончательный список появится девятого февраля. Снять свою кандидатуру можно до седьмого марта.