34 человека уже зарегистрированы кандидатами в президенты Украины

Кампания по выборам президента Украины завершила один из самых важных этапов – выдвижение. На данный момент регистрацию прошли 34 претендента, самому младшему – 37, а старшему – 63 года (кандидаты приводятся в алфавитном порядке; сведения о них представлены из открытых источников).

Выборы пройдут 31 марта. 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты.

Геннадий Балашов (57 лет): предприниматель, лидер партии «5.10»; Роман Бессмертный (53 года): бывший посол Украины в Беларуси, один из авторов действующей Конституции Украины; Ольга Богомолец (52 года): народный депутат, заслуженный врач Украины; Инна Богословская (58 лет): бывший народный депутат, директор Всеукраинской общественной организации «Вече Украины»; Юрий Бойко (60 лет): народный депутат, Герой Украины, бывший вице-премьер; Виктор Бондарь (43 года): экс-министр транспорта и связи, глава партии «Видродження»; Александр Вилкул (44 года): бывший вице-премьер-министр, член партии «Оппозиционный блок – Партия мира и развития»; Николай Габер (58 лет): бывший народный депутат, лидер Патриотической партии Украины; Анатолий Гриценко (61 год): экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция»; Александр Данилюк (37 лет): глава организации «Центр оборонных реформ», экс- советник министра обороны Украины; Юрий Деревянко (45 лет): внефракционный народный депутат, был соратником Михаила Саакашвили пока того не выслали из Украины; Дмитрий Добродомов (42 года): народный депутат Украины, генеральный директор медиа-холдинга ZIK; Владимир Зеленский (41 год): руководитель «Студии Квартал-95», идет от партии «Слуга народа»; Сергей Каплин (39 лет): выдвинут Социал-демократической партией; Илья Кива (41 год): глава профсоюзов МВД, экс-советник министра внутренних дел, член Социалистической партии Украины; Аркадий Корнацкий (65 лет): бизнесмен, соучредитель и основатель ряда предприятий, народный депутат; Руслан Кошулинский (49 лет): бывший народный депутат и заместителем главы Верховной рады, замглавы партии «Свобода»; Виктор Кривенко (37 лет): внефракционный народный депутат, глава партии «Народный Рух Украины»; Сергей Кривонос (49 лет): полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, идет на выборы от партии «Воины АТО»; Виталий Куприй (45 лет): внефракционный народный депутат, самовыдвиженец; Олег Ляшко (46 лет): глава Радикальной партии; Александр Мороз (74 года): экс-глава Верховной рады, представляет партию «Социалистическая партия Александра Мороза»; Евгений Мураев (42 года): внефракционный народный депутат, лидер партии «Наши»; Валентин Наливайченко (52 года): экс-глава Службы безопасности Украины, бывший посол в Беларуси; выдвинут партией «Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»; Роман Насиров (39 лет): экс-глава Государственной фискальной службы; Сергей Носенко (49 лет): и.о. старшего управляющего директора ООО «Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина», один из лидеров партии «Справедливость»; Руслан Рыгованов (45 лет): и.о. начальника Севастопольского морского рыбного порта; Андрей Садовый (50 лет): мэр Львова, лидер партии «Самопомич»; Виталий Скоцик (46 лет): профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины; Игорь Смешко (63 года): экс-глава Службы безопасности Украины, пенсионер, глава организации «Сила и Честь»; Сергей Тарута (63 года): внефракционный народный депутат, на выборы идет от партии «Основа», совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса»; Юлия Тимошенко (58 лет): глава партии «Батькивщины», экс-глава правительства Украины; Александр Шевченко (47 лет): предприниматель, народный депутат, член партии «УКРОП»; Игорь Шевченко (47 лет): экс-министра экологии и природных ресурсов, президент организации «Успешная Украина».

Окончательный список появится девятого февраля. Снять свою кандидатуру можно до седьмого марта.