Кизим рассказал о существующих проблемах для вещания UATV в Беларуси

В вопросе о начале вещания украинского телеканала UATV в Беларуси еще остаются технические моменты, заявил журналистам 6 февраля на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке посол Украины Игорь Кизим.

«Главной задачей посольства в данном случае было согласовать разрешение на трансляцию такого канала, — отметил дипломат. — Насколько я сейчас знаю, такое разрешение есть. Сейчас [остаются] вопросы технического плана — частоты, провайдеры. Проблема в том, что сейчас не каждый телеоператор может взять этот канал, заинтересован его транслировать».

«Я не хочу разглашать детали. Наверное, там и какой-то коммерческий есть. Но, я думаю, что скоро мы огласим уже, на сайте посольства будет [объявлено], в какой сети он вещает», — добавил Кизим.

В январе этого года телеканал UATV опубликовал на своем сайте информацию, из которой следует, что его официальным дистрибьютером в Беларуси будет ООО «Навигатор ТВ». Компания была основана в 2011 году, базируется в Минске.

21 декабря 2014 года на встрече в Киеве Петр Порошенко и Александр Лукашенко обсудили вопрос создания совместного телеканала.

«У нас такой опыт уже есть. С нашими каналами работают совместно три или четыре российских. Почему мы с Украиной не можем создать такое совместное сотрудничество? Поэтому надо это не забыть и сделать. Надо определить канал в Беларуси», — сказал Лукашенко.

«Мы давно говорили о том, что белорусы имеют право знать разные точки зрения, и было бы неплохо, если бы один из информационных каналов Украины имел возможность транслироваться на территории Беларуси», — заявил Порошенко.

Идея не нашла тогда практического воплощения.

27 февраля 2018 года вопрос о телеканале был поднят на встрече госсекретаря Министерства информполитики Украины Артема Биденко и министра информации Беларуси Александра Карлюкевича.

Порошенко, выступая 26 октября 2018 года в Гомеле, заявил, что Беларусь и Украина договорились в ближайшее время начать трансляцию украинского телеканала на белорусской территории.

Вопрос о начале вещания в Беларуси украинского телеканала UATV обсуждался 11 октября в Гомеле на 26-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

UATV — украинский телеканал иновещания, который начал свою работу 1 октября 2015 года. Телеканал вещает круглосуточно на трех языках — украинском, русском и английском.

На Украину вещает телеканал «Беларусь 24».