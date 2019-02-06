В Мозыре «заминировали» отдел ДФР

В Мозыре ведутся поиски взрывного устройства в здании межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, который расположен на перекрёстке улиц Рыжкова и Ленинской.

Как сообщили БелаПАН жители Мозыря, сейчас на улице Рыжкова перекрыто движение. На месте ЧП находятся экстренные службы — МЧС, скорая помощь, саперно-техническая служба.

Напротив здания финансовой милиции находится Мозырский государственный областной лицей. Как сообщили БелаПАН учащиеся лицея, около 10:45 их всех собрали в одном корпусе и тщательно следили за тем, чтобы из корпуса никто не выходил.

«Завучи сказали, что напротив лицея заминировано здание, и попросили не паниковать. Занятий не было, но никого из здания не выпускали. В 12:50 начали выпускать лицеистов по одному классу через черный ход и отправили через лестницу, которая ведет на улицу Пролетарскую», — рассказали на условиях анонимности учащиеся.

В милиции и МЧС пока не дают комментариев в связи с ЧП.