Задержана 34-летняя жительница Столбцовского района, ударившая ножом свою мать

70-летняя жительница одной из деревень Столбцовского района в ночь на 2 февраля поступила в больницу с проникающим ранением в области живота. Родственники пострадавшей пояснили медикам, что женщина напоролась на металлический штырь.

Фото sk.gov.by

Информация о пациентке была передана в правоохранительные органы. Также было установлено, что ранение носит криминальный характер.

Как выяснили сотрудники Столбцовского райотдела Следственного комитета, накануне вечером между женщиной и ее 34-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого дочь нанесла матери удар ножом.

Дочь задержана и заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по п. 1 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо престарелого лица).