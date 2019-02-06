Нацбанк решил не менять размер ставки рефинансирования

Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10 и 11,5 процента годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5 процента годовых с 13 февраля 2019 года. Данные решения приняты правлением Национального банка по итогам прошедшего 6 февраля заседания по денежно-кредитной политике.

«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий», — пояснили в управлении информации Нацбанка.

Как отмечает регулятор, повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено «в рамках планомерной работы по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики».

«Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами», —подчеркнули в Нацбанке.

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 3 мая.

О том, что регулятор не ожидает существенного изменения ставки рефинансирования в 2019 году, сообщил заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Категов 31 января на заседании Республиканского клуба директоров.

Представитель регулятора отметил, что через несколько лет Нацбанк собирается выйти на инфляцию на уровне 4%, а в 2019 году снизить ее до 5% (с 5,6% в 2018-м).

«Ожидать, что на этом фоне мы увидим существенное отклонение ставки рефинансирования от 10% (текущий уровень. — БелаПАН.) в 2019 году, маловероятно. Соответственно, и ставки на кредитно-депозитном рынке вряд ли существенно изменятся», — отметил Категов.