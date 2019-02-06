Бывший директор минского Дворца спорта не возместил ущерб по уголовному делу, — генпрокурор

Бывший директор культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта» Сергей Пранович не возместил ущерб по уголовному делу, сообщил журналистам 6 февраля в Минске генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

«Сумма не погашена. Мы будем заявлять гражданский иск о возмещении», — сказал генпрокурор.

Уголовное дело в отношении Прановича было направлено в Минский городской суд в конце января. Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, обвиняемому инкриминируется совершение из корыстных побуждений и с использованием своих должностных полномочий ряда умышленных преступлений против интересов службы и собственности с ноября 2012 по 5 февраля 2018 года.

В указанный период, по данным обвинения, Пранович получил от руководителей коммерческих и общественных организаций, унитарных предприятий, ИП и других лиц взятки на сумму не менее 67,9 тыс. рублей и 6,1 тыс. долларов США, а также материальные ценности в виде спиртных напитков, продуктов питания, одежды и других предметов.

Взятки передавались за благоприятное решение вопросов, связанных с принятием решений и заключением соответствующих договоров о предоставлении в аренду помещений и оборудования во Дворце спорта для проведения культурно-массовых мероприятий, выполнения объемов работ и услуг.

Пранович также обвиняется в получении путем мошенничества незаконного денежного вознаграждения в размере 9.200 рублей. Его действия квалифицированы по четырем статьям УК.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, а также о полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Меру пресечения в виде заключения под стражу Прановичу оставили без изменения.

Прановича задержали 5 февраля 2018 года. Сообщалось, что он был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении взятки за предоставление площадей дворца под очередную выставку.

16 февраля стало известно об отстранении от должности министра спорта и туризма Александра Шамко. Причиной отстранения стало «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

Ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко. «Недавно такие преступления (коррупционные. — БелаПАН.) были выявлены во Дворце спорта. Его руководитель брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров. Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился», — рассказал Лукашенко 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцк.

«Мне доложили. Я говорю: давайте, мужики, чтобы не было обид, человека надо с поличным взять. И они зафиксировали там десятки этих взяток за полгода. Посадили в тюрьму, а министра — на улицу. Я не верю, что министр об этом не знал», — добавил глава государства.