Украина хочет открыть в Беларуси представительство Укринформ

В Украине все еще рассматривают вопрос об открытии в Беларуси официального представительства информационного агентства Укринформ, сообщил журналистам 6 февраля на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке украинский посол Игорь Кизим.

«Много вопросов рассматривается в отношении Беларуси сейчас в Украине, — сказал он. — Мы планировали рассмотреть вопрос об открытии здесь представительства Украинского института, Укринформа. Но это не совсем государственные компании. Посольство не влияет на принятие решений такими органами, как тот же самый Укринформ, УНИАН или какие-то другие. У нас тут представлены телеканалы 112, «Прямой», есть люди, которые постоянно работают на них. На данный момент этого достаточно, как я понимаю».

По словам дипломата, идея открытия в Беларуси представительства Укринформа высказывалась «очень и очень давно» и к нему «не возвращалась». «Более того, это была не моя идея, а моих предшественников», — добавил он.

6 ноября 2017 года на открытии в Минске бесплатных курсов украинского языка именно Игорь Кизим впервые сообщил о том, что украинское посольство работает над тем, чтобы в Беларуси открылось официальное представительство Укринформа.

Он заявлял, что решение вопроса о его открытии ведется параллельно с улаживанием проблем, касающихся начала вещания украинского телеканала в Беларуси.

Украинское национальное информационное агентство Укринформ — государственное информагентство, правопреемник основанного в 1918 году Украинского телеграфного агентства. Выпускает информационные сообщения и аналитические статьи на украинском, русском, английском, немецком, испанском, китайском и французском языках.