Коррупция в Минздраве. Генпрокуратура передала в суды семь уголовных дел

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Генеральная прокуратура Беларуси передала в суды семь уголовных дел в отношении медиков, сообщил журналистам 6 февраля в Минске генпрокурор Александр Конюк.

«Мы направили в суд семь дел, два из них рассмотрены, приговоры не вступили в законную силу. Пока на сегодня других дел нет. Они, видимо, на подходе», — сказал Конюк.


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Он добавил, что в целом по «делу медиков» проходит около 90 человек.

О вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения КГБ сообщил в конце июня прошлого года. По информации комитета, лекарства и медоборудование допускались на белорусский рынок за взятки, на подкуп чиновников уходили миллионы долларов.

«Механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Фактически существующая система закупок медицинского оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений», — сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик.


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В результате, по его словам, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Стоимость оборудования и лекарств завышалась на 10-60%, в отдельных случаях — на 100%.

Среди задержанных были замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Олег Фомин, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов, гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий и другие.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: коррупция в медицине Персона: Александр Конюк

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