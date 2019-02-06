В Гродно из церкви украли ящик с пожертвованиями

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Ящик с пожертвованиями был похищен из православного храма на улице Лиможа в Гродно.

Фото uvd.grodno.by

Похититель был оперативно установлен. Им оказался ранее несудимый гражданин 1974 года рождения. Около десяти часов вечера 3 февраля он разбил окно в церкви, проник внутрь и похитил ящик с пожертвованиями.

Мужчина периодически заходил в церковь просить милостыню и знал, где стоит ящик.

На момент задержания у мужчины было обнаружено всего 25 рублей, остальные он успел потратить. Служители церкви заявили, что в ящике было около 400 рублей. Сам ящик, кстати, найден, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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Тэги: ящик для пожертвований кража Город: Гродно

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