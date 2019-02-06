В Гродно из церкви украли ящик с пожертвованиями

Ящик с пожертвованиями был похищен из православного храма на улице Лиможа в Гродно.

Фото uvd.grodno.by

Похититель был оперативно установлен. Им оказался ранее несудимый гражданин 1974 года рождения. Около десяти часов вечера 3 февраля он разбил окно в церкви, проник внутрь и похитил ящик с пожертвованиями.

Мужчина периодически заходил в церковь просить милостыню и знал, где стоит ящик.