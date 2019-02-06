Подтверждено задержание главы правления Белорусского межбанковского расчетного центра

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Генпрокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил информацию о задержании председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликса Касперовича.

Задержанный находится под стражей. В чем он подозревается или обвиняется, Конюк не сообщил.

«Надо разобраться в ситуации. Когда уже станет более понятно обвинение, фактура дела, тогда мы разъясним», — сказал генпрокурор.

Феликсу Касперовичу 46 лет. Он окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, Полесский госуниверситет и Академию управления при президенте. В системе Нацбанка — с 1995 года.

На сайте БМРЦ Касперович по-прежнему значится председателем правления ОАО. В конце минувшего года ему было вручено свидетельство о регистрации БМРЦ резидентом Парка высоких технологий. Нацбанк также передал расчетному центру функции абонентского пункта коллективного доступа к сети SWIFT — международной системе переводов, объединяющей банки всего мира.
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Тэги: БМРЦ задержание Персона: Феликс Касперович Александр Конюк

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