Несовершеннолетнюю мозырянку осудили за вероятное заражение ВИЧ

Суд Мозырского района приговорил 16-летнюю девушку к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

По сообщению областного УСК, фигурантка уголовного дела неоднократно вступала в интимную связь без средств защиты с 23-летним мужчиной, зная, что является носителем ВИЧ.

В 2018 году за заражение вирусом иммунодефицита человека в Гомельской области зарегистрировано 89 преступлений. Согласно данным областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживают 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом.

В суд Светлогорского района направлено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который поставил в опасность заражения ВИЧ жену и заразил несовершеннолетнюю знакомую;

Вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего жителя Рогачевского района, который заразил ВИЧ двух односельчанок;