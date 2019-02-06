На ремонт минской девятиэтажки выделили миллион долларов

Редкий для Восточной Европы жилой дом галерейного типа, расположенный на улице Бельского, будут чинить с марта по август.

Для поиска подрядчиков на капремонт дома 1976 года постройки на Бельского, 17, на сайте госзакупок выставили тендер со стартовой суммой в 2 188 772 рублей (чуть больше миллиона долларов). Источники финансирования, как указано в приложении, — местный бюджет и отчисления населения на капитальный ремонт, сообщает TUT.by .

Фасад со стороны улицы может показаться обычным, а со двора во всю длину дома по каждому этажу тянутся сквозные балконы-галереи. Вход в квартиру — с балкона, поэтому можно зайти в любой из трех подъездов и через галерею попасть в свою квартиру. Необычные выпирающие столбы — подъездные стояки, где находятся лестницы и лифты. Сразу после постройки дом считался престижным: во дворе даже был фонтан. Но с тех пор за годы он потерял и вид, и репутацию.