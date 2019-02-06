ГАИ Гродно открыла «доску позора»

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Информация о нарушающих ПДД водителях маршруток и такси доступна на сайте областной Госавтоинспекции.

По сообщению сайта МВД, на портале начала работу рубрика «Нарушения маршруток», куда очевидцам предлагают присылать видео. В ГАИ обещают незамедлительно реагировать на зафиксированные нарушения.

О фактах грубого нарушения правил со стороны водителей маршруток и такси нужно сообщить организации-перевозчику, а также в ГАИ. Аналогичным образом стоит поступить, если физическое состояние водителя вызывает сомнение.
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Тэги: ГАИ доска позора Город: Гродно

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