ГАИ Гродно открыла «доску позора»

Информация о нарушающих ПДД водителях маршруток и такси доступна на сайте областной Госавтоинспекции.

По сообщению сайта МВД, на портале начала работу рубрика «Нарушения маршруток», куда очевидцам предлагают присылать видео. В ГАИ обещают незамедлительно реагировать на зафиксированные нарушения.

О фактах грубого нарушения правил со стороны водителей маршруток и такси нужно сообщить организации-перевозчику, а также в ГАИ. Аналогичным образом стоит поступить, если физическое состояние водителя вызывает сомнение.