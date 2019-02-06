СК завершил расследование дела о краже мобильников на сумму более тридцати тысяч рублей

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже девятнадцати мобильных телефонов и смарт-часов с июля по октябрь 2018 года.

По сообщению городского УСК, 29-летний фигурант воровал товар в одном из магазинов бытовой техники Минска. Являясь представителем торговой марки и работая в магазине, он обратил внимание, что в кабинете заведующего в свободном доступе хранятся дорогие смартфоны в упаковке. Злоумышленник похищал их по одному: заполнял гарантийный талон, ставил печать магазина, сдавал в ломбард. Полученные средства он тратил в игорных заведениях.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.