Бабич заверил, что Россия не будет размещать ракеты в Беларуси

Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью Михаил Бабич совершил рабочую поездку в Брест.

Дипломат отметил, что действуют совместные планы военного применения, обороны и безопасности Союзного государства Беларуси и России. «В этой части все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться», — подчеркнул он, передает БелаПАН .

«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что этого не требуется. Действующая конфигурация нашей военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию», — пояснил Бабич.