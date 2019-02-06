В Витебске осудили антикризисного управляющего фабрики «КИМ» и его подельниц

/ Экономика
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Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор по делу о коррупции, по которому проходили три бывших работника фабрики: антикризисный управляющий, главный бухгалтер и руководитель иностранного предприятия, на счета которого переводили часть финансов.

Экс-антикризисного управляющего Павла Зайца обвиняли в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, сообщает TUT.by. Ему дали три года лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет — с отсрочкой исполнения основного наказания на три года. Также бывший антикризисный управляющий «КИМ» должен 120 часов отработать на общественно-полезных работах.

Бывшего главбуха Людмилу Юшковскую и руководителя российского предприятия Елену Чеб обвинили в этом же преступлении, но уже совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Бывший главбух предприятия, приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Представитель иностранной фирмы получила пять лет.

Фабрику «КИМ» признали банкротом в феврале 2015 года. Антикризисному управляющему предстояло рассчитаться с кредиторами и погасить задолженности по зарплате за счет продажи имущества фабрики. По данным КГК, он получал зарплату в три раза больше установленной по закону: более 14 тысяч рублей с февраля по декабрь 2017 года. Экс-главбух за два года начислила себе около 26,5 тысячи.

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Тэги: фабрика КИМ коррупция Персона: Павел Заяц Людмила Юшковская Елена Чеб Город: Витебск

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