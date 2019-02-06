В Витебске осудили антикризисного управляющего фабрики «КИМ» и его подельниц

Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор по делу о коррупции, по которому проходили три бывших работника фабрики: антикризисный управляющий, главный бухгалтер и руководитель иностранного предприятия, на счета которого переводили часть финансов.

Экс-антикризисного управляющего Павла Зайца обвиняли в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, сообщает TUT.by . Ему дали три года лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет — с отсрочкой исполнения основного наказания на три года. Также бывший антикризисный управляющий «КИМ» должен 120 часов отработать на общественно-полезных работах.

Бывшего главбуха Людмилу Юшковскую и руководителя российского предприятия Елену Чеб обвинили в этом же преступлении, но уже совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Бывший главбух предприятия, приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Представитель иностранной фирмы получила пять лет.