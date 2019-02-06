Ограбленный белорусом москвич написал благодарность милиции

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Житель Москвы 1999 года рождения ехал на поезде из Москвы в Гродно в гости к родственникам своей девушки. В поезде его ограбил 43-летний сельчанин.

Злоумышленник похитил кошелек россиянина с содержимым на общую сумму 375 рублей. По камерам видеонаблюдения сотрудники милиции установили личность вора. Украденное оперативно вернули владельцу.

По информации МВД, парня и девушку настолько впечатлила профессиональная работа белорусской милиции, что они записали видео со словами благодарности правоохранителям.
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Тэги: кража воровство Город: Гродно

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