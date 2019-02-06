Сотрудники ГАИ остановили тракториста стрельбой по колесам

Водитель-бесправник проигнорировал многочисленные сигналы к остановке транспорта.

По сообщению УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел вечером 1 февраля в Лельчицком районе.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на трактор, который двигался по дороге в деревне Боровое без регистрационного знака. Водитель не отрегировал на требование остановиться и им пришлось применять оружие. Сначала был сделан выстрел в воздух, а затем несколько — по колесам.

Нарушителем оказался 32-летний житель Столинского района Брестской области, который на личном тракторе подрабатывал на Гомельщине. В его отношении составили четыре административных протокола.