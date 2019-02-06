Сотрудники ГАИ остановили тракториста стрельбой по колесам

/ Происшествия
Просмотров: 597 Комментариев: 0

Водитель-бесправник проигнорировал многочисленные сигналы к остановке транспорта.

По сообщению УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел вечером 1 февраля в Лельчицком районе.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на трактор, который двигался по дороге в деревне Боровое без регистрационного знака. Водитель не отрегировал на требование остановиться и им пришлось применять оружие. Сначала был сделан выстрел в воздух, а затем несколько — по колесам.

Нарушителем оказался 32-летний житель Столинского района Брестской области, который на личном тракторе подрабатывал на Гомельщине. В его отношении составили четыре административных протокола.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: тракторист ДПС ГАИ Город: Лельчицы

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами