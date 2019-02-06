Московский суд продлил арест футболистов Кокорина и Мамаева на два месяца

Решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля принял Тверской суд Москвы.

Аналогичное решение суд принял и в отношении младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, сообщает championat.com .

Четверо фигурантов дела находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, затем срок меры пресечения продлили до 8 февраля.