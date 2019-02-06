Полоцкого бандита поймали спустя восемь лет

/ Общество
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Неоднократно судимый преступник 1952 года рождения нанес тяжкие телесные повреждения жителю райцентра в 2010 году и долгое время скрывался в России.

По информации областного УВД, пострадавший был избит с помощью биты и трех подельников. Помощников преступника осудили, а главарь группировки обзавелся поддельными документами и проживал в соседнем государстве.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что беглец вернулся в Беларусь и поселился в деревне в Россонском районе. По месту жительства его задержали.
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Тэги: беглец избил битой Беларусь-Россия Город: Россоны

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