Полоцкого бандита поймали спустя восемь лет

Неоднократно судимый преступник 1952 года рождения нанес тяжкие телесные повреждения жителю райцентра в 2010 году и долгое время скрывался в России.

По информации областного УВД, пострадавший был избит с помощью биты и трех подельников. Помощников преступника осудили, а главарь группировки обзавелся поддельными документами и проживал в соседнем государстве.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что беглец вернулся в Беларусь и поселился в деревне в Россонском районе. По месту жительства его задержали.