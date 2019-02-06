Всемирный банк: Украина отстает от Германии — на 100 лет, Беларусь — на 40

При нынешних темпах роста экономики Украине для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет, говорится в исследовании Всемирного банка.

«При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают три процента в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти 100 лет. Для достижения текущего уровня доходов Польши может понадобиться около 50 лет», — говорится в исследовании, передает unian.net .

Эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение роста экономики Украины в ближайшие два года до 2,5% и 2,9%, после 3,4% в прошлом году.

В ноябре менеджер глобальной практики по макроэкономике и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Галина Андронова-Винселетт высказала мнение, что Беларуси понадобится 40 лет, чтобы выйти на уровень жизни в Германии.