Прошлый год стал четвертым самым теплым за историю наблюдений

Средняя мировая температура в 2018 году была на 0,79 °C выше среднегодовых величин в ХХ веке.

Источник: noaa.gov

Согласно докладу NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя температура на поверхности моря была на 0,66 °C выше среднегодовой, в то время как температура поверхности суши была выше на 1,12°C.

Это означает, что среднемировые температуры в 2018 году были одними из самых высоких, начиная с 1880 года. Прошедший год занял четвертое место — после 2016 года (самый теплый), 2015 года (второе место) и 2017 года (третье место).

Ежегодный доклад указанных организаций подтверждает выводы Berkley Earth и Европейской службы по вопросам изменения климата программы Copernicus, согласно которым, 2018 год был четвертым самым теплым за всю историю наблюдений.