«Уйдите, ему нельзя волноваться». Россиянка простила мужу два ножевых ранения

Жительница Апатитов Мурманской области смыла с ножа свою кровь, а полицейским сказала, что не имеет претензий к нападавшему.

Супруг напал на жену в ходе семейного скандала: он схватил кухонный нож и ударил им женщину в область грудной клетки и в руку, сообщает hibinform.ru .

Бригады скорой регулярно выезжают по адресу проживания супружеской пары из-за постоянных избиений женщины. Она отказывается писать заявление, мотивируя тем, что у мужчины слабое здоровье: он пенсионер, ему нельзя волноваться.

В феврале 2017-го в России был принят закон о декриминализации домашнего насилия, после чего домашние тираны получили возможность избежать уголовной ответственности за избиение партнерши и отделаться штрафом, который часто выплачивается из семейного бюджета.