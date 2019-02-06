Европейские олимпийские комитеты удовлетворены подготовкой Беларуси к Евроиграм

/ Спорт
Просмотров: 60 Комментариев: 0

Об этом заявил в Риме президент ЕОК Янез Кочиянчич на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом — председателем оргкомитета по подготовке и проведению игр в Беларуси.

«Позволю себе сделать заявление от имени Европейских олимпийских комитетов — мы очень удовлетворены работой оргкомитета по подготовке игр в Беларуси. Я знаю, что вы очень преданы этому делу. ЕОК также высоко оценивает работу фонда „Дирекция II Европейских игр 2019 года“», — приводит слова Кочиянчича пресс-служба правительства.

Румас заверил, что  Беларусь готовится образцово провести II Европейские игры. Премьер-министр уточнил, что до старта игр остается 135 дней, и все необходимые организационные мероприятия находятся на его постоянном контроле.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: II Европейские игры Персона: Янез Кочиянчич Сергей Румас Город: Минск