В Оршанском районе заработал крупный логистический комплекс

В перспективе работу здесь найдут две тысячи человек.

/ Экономика
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Новый комплекс может принимать до 90 тысяч фур в год. На хранение приняли первые 100 тонн грузов.

На строительство потратили чуть больше года, сообщает ОНТ. На территории комплекса создали таможенный терминал: все административные процедуры перевозчики будут проходить в одном месте.

«Мы дорожим тесными деловыми связями с Беларусью, сотрудничество с оршанским комплексом мы планируем развивать в разных направлениях: и торговых, и логистических», — сказал председатель китайской торговой логистической компании Нин Лэй.

Логистика только первая часть амбициозного проекта. Следующий шаг — строительство авиатерминала, большого производственного корпуса и целого торгового города, где будут представлены товары со всего мира.

Лукашенко установил особый налоговый режим для Оршанщины 3 января. На территории района установят особый режим налогообложения, внедрят меры для развития инвестиционной деятельности, декриминализируют экономические риски.

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Тэги: Беларусь-Китай Оршанский район Персона: Нин Лэй Город: Орша

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