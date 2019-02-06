В Оршанском районе заработал крупный логистический комплекс

Новый комплекс может принимать до 90 тысяч фур в год. На хранение приняли первые 100 тонн грузов.

На строительство потратили чуть больше года, сообщает ОНТ . На территории комплекса создали таможенный терминал: все административные процедуры перевозчики будут проходить в одном месте.

«Мы дорожим тесными деловыми связями с Беларусью, сотрудничество с оршанским комплексом мы планируем развивать в разных направлениях: и торговых, и логистических», — сказал председатель китайской торговой логистической компании Нин Лэй.

Логистика только первая часть амбициозного проекта. Следующий шаг — строительство авиатерминала, большого производственного корпуса и целого торгового города, где будут представлены товары со всего мира.