В Оршанском районе заработал крупный логистический комплекс
В перспективе работу здесь найдут две тысячи человек.
Новый комплекс может принимать до 90 тысяч фур в год. На хранение приняли первые 100 тонн грузов.
На строительство потратили чуть больше года, сообщает
«Мы дорожим тесными деловыми связями с Беларусью, сотрудничество с оршанским комплексом мы планируем развивать в разных направлениях: и торговых, и логистических», — сказал председатель китайской торговой логистической компании Нин Лэй.
Логистика только первая часть амбициозного проекта. Следующий шаг — строительство авиатерминала, большого производственного корпуса и целого торгового города, где будут представлены товары со всего мира.
|Лукашенко установил особый налоговый режим для Оршанщины 3 января. На территории района установят особый режим налогообложения, внедрят меры для развития инвестиционной деятельности, декриминализируют экономические риски.