Третий отравитель Скрипалей остался в Британии после покушения

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Агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву, однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

«Федотов» возможно оставался в Британии как минимум несколько дней после операции, сообщает Telegraph со ссылкой на свои источники.

ФСБ провела аресты лиц, сливших информацию о Петрове и Боширове

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британские власти обвинили в произошедшем российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. Они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные заслуги.
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Тэги: Новичок отравление российская разведка Россия-Великобритания Персона: Александр Петров Руслан Боширов Сергей Федотов Сергей Скрипаль Город: Солсбери

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